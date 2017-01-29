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В мире

СМИ: в Мексике автобус с пассажирами упал с моста 29.01.2017 07:00

В пригороде Мехико автобус упал с моста, в результате чего погибли три человека, а еще 25 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.

В числе пострадавших пятеро детей. 34-летнего водителя с травмами госпитализировали.

ДТП произошло после того, как водитель автобуса потерял управление. Транспортное средство при падении опрокинулось. Для извлечения пострадавших из автобуса спасателям понадобилась специальная техника.

По факту произошедшего прокуратура начала расследование. По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности.

Газета.ру

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