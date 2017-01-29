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В мире

Королевская семья планирует установить памятник принцессе Диане в Великобритании 29.01.2017 05:29

По замыслу принцев Уильяма и Гарри, объект должны установить в садах за пределами Кенсингтонского дворца.

Принцы Уильям и Гарри заявили о планах установить памятник принцессе Диане через 20 лет после её смерти, сообщает Daily Mail. Он будет возведён в садах за пределами Кенсингтонского дворца.

Согласно задумке, скульптуру должно быть видно из окон каждого из принцев. Уже назначена специальная комиссия, которая выберет план её макета.

— Прошло 20 лет со дня смерти нашей матери, и настало время, чтобы признать её положительное влияние в Великобритании и по всему миру установкой статуи. Мы надеемся, что статуя поможет всем тем, кто посещает Кенсингтонский дворец, задуматься о своей жизни и её наследии, — отмечается в официальном заявлении принцев.

Как предполагается, объект установят к концу года. Друзья принцессы высоко оценили данную инициативу. При этом они отметили, что передать личность Дианы в скульптуре будет достаточно тяжело.

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