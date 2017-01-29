В Сицилии бенгальский тигр по кличке Оскар сбежал из бродячего цирка и улегся рядом с магазином кухонных товаров, чем сильно напугал местных жителей.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Хищник сбежал от хозяев рано утром и разгуливал по улицам итальянского города Палермо в течение нескольких часов, пока его не заметили автолюбители, которые вызвали полицию.

На видеозаписи видно, как хищный зверь спокойно ходит по автомобильной парковке, глядя на толпу людей, стоящей за забором от него. Для того, чтобы поймать животное, было перекрыто движение транспорта на местном шоссе. Полиция решила заманить тигра в клетку, а не стрелять в него транквилизаторами, чтобы не причинить вред животному. В результате хищника удалось поймать и доставить обратно в цирк.

В настоящее время неизвестно, каким образом тигру удалось сбежать.

Ближайшее выступление полосатого артиста запланировано на понедельник.

РИА Новости