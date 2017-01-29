Первый в истории Лондона мэр-мусульманин Садик Хан назвал запрет президента США Дональда Трампа на въезд в Штаты гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением "позорным и жестоким", говорится в заявлении лондонского градоначальника.

Хан отметил, что США исторически славятся тем, что принимают и расселяют беженцев, и президент "не может просто отвернуться от этой глобальной проблемы".

"Хотя каждая страна имеет право устанавливать свою собственную иммиграционную политику, эта политика противоречит ценностям свободы и толерантности, на которых основаны США", — отметил мэр Лондона.

Он также поприветствовал позицию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая выразила несогласие с политикой Трампа. Хан указал, что введенные запреты негативно отразятся на многих британцах с двойным гражданством, включая лондонцев, рожденных в тех странах, которые попали под запрет.

Новый президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

РИА Новости