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В мире

Жертвами вооруженных столкновений в Йемене за сутки стали более 100 человек 29.01.2017 16:38

Более 100 человек погибли в результате вооруженных столкновений между правительственными войсками и повстанцами-хуситами в Йемене за последние 24 часа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные и медицинские источники.

По данным источников, по меньшей мере 90 тел повстанцев были перевезены в больницу города Ходейда на побережье Красного моря. Тела 19 военных были перевезены в больницу города Аден на берегу Аденского залива.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

РИА Новости

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