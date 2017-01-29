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В мире

В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7 29.01.2017 04:58

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части Тихого океана близ островов Тонга, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 11.32 воскресенья по местному времени (1.32 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 109 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хихифо, расположенного на юго-западном берегу острова Ниуатопутапу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

РИА Новости

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