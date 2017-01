Пользователи соцсетей возмущены инцидентом на пляже в Санта Тересита в Аргентине — толпа окружила детеныша дельфина, которого вынесло на мель, и замучила его до смерти вместо того, чтобы помочь животному вернуться в воду.

В соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как люди сначала гладят дельфина, лежащего на отмели, а затем и вовсе поднимают его над головой и фотографируются с ним.

NO APRENDEMOS MÁS Murió otro delfín en San Bernardo por culpa de una selfie > https://t.co/aAD4nPD9vI pic.twitter.com/msD1rzVVQU

"Его можно было вернуть в воду, вообще-то он еще дышал. Но все стали фотографировать и гладить его. Говорили, что он уже умер", — рассказал один из очевидцев телеканалу C5N.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи Twitter возмущены тем, что отдыхающие на пляже люди дали дельфиненку погибнуть ради фотографии.

"Видите? Вот почему я не вношу свой вклад в репродукцию. Потому что "человечество" в переводе означает "тупость", — пишет Camicisn14.

Ven? Por eso no quiero contribuir con la reproducción humana. Porque la humanidad traducida significa imbecilidad. #DelfinSanBernardo

"Вы и в самом деле готовы убить животное ради дурацкого селфи? Вы серьезно настолько идиоты?" — возмущается Mora__Florencia.

"Очередной детеныш гибнет из-за человеческого эгоизма и жадности", — пишет Broken_Paws_Int.

#Argentina



Another baby dies through mans selfishness and greed..