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В мире

В Аргентине любители селфи до смерти замучили дельфиненка 29.01.2017 04:29

Пользователи соцсетей возмущены инцидентом на пляже в Санта Тересита в Аргентине — толпа окружила детеныша дельфина, которого вынесло на мель, и замучила его до смерти вместо того, чтобы помочь животному вернуться в воду.

В соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как люди сначала гладят дельфина, лежащего на отмели, а затем и вовсе поднимают его над головой и фотографируются с ним.

"Его можно было вернуть в воду, вообще-то он еще дышал. Но все стали фотографировать и гладить его. Говорили, что он уже умер", — рассказал один из очевидцев телеканалу C5N.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи Twitter возмущены тем, что отдыхающие на пляже люди дали дельфиненку погибнуть ради фотографии.

"Видите? Вот почему я не вношу свой вклад в репродукцию. Потому что "человечество" в переводе означает "тупость", — пишет Camicisn14.

"Вы и в самом деле готовы убить животное ради дурацкого селфи? Вы серьезно настолько идиоты?" — возмущается Mora__Florencia.

"Очередной детеныш гибнет из-за человеческого эгоизма и жадности", — пишет Broken_Paws_Int.

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