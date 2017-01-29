Итальянец, из страха перед землетрясениями переехавший в автофургон, скончался от инфаркта, медики связали его смерть с сильнейшими ночными заморозками в регионе Абруццо.

Как сообщает телеканал Rainews24, 52-летний житель городка Монтереале, расположенного в нескольких километрах от эпицентра подземных толчков, после начала серии землетрясения 18 января решил больше не ночевать под крышей и переехал со своей семьей в небольшой фургон неподалеку от дома.

Вместе с ним в плохо отапливаемом помещении стали жить его жена, 12-летняя дочь и теща.

В ночь на субботу температура опустилась до 17 градусов мороза. Предполагается, что именно холода стали причиной инфаркта, который мужчина не пережил этой же ночью. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла ему помочь, в момент ее приезда он уже находился в критическом состоянии.

Семья покойного покинула и фургон, и свой старый дом.

Для нас смерть Бруно Анцуини — настоящая трагедия, и меня злит тот факт, что он тоже стал жертвой землетрясения. Да, он был болен, но стресс, жизнь в трейлере, арктические морозы последних дней — я не могу перестать думать, что именно это его и убило", — заявил мэр Монтереале Массимильяно Джорджи.

Сам городок Монтереале, подчеркнул Джорджи, находится на грани исчезновения. Его жители после серии землетрясений и небывалых снегопадов разъехались, магазины закрыты, а улицы пусты.

РИА Новости