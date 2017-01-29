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В мире

В аэропортах США проходят акции протеста после задержания беженцев - ФОТО 29.01.2017 15:10

В США в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке начались акции протеста после того, как здесь в связи с ужесточением миграционной политики США задержали 12 беженцев.

Более 300 демонстрантов выстроились около международной зоны прилета одного из терминалов аэропорта с плакатами в руках. На их плакатах надписи: «Нет запретам», «Нет стене», «Приветствуем беженцев».

Сообщается, что на одном из плакатов размещен призыв об импичменте президента США Дональда Трампа и депортации из страны его супруги Меланьи. Собравшиеся скандируют: «Нет ненависти, нет страху. Беженцев здесь приветствуют». «Сегодня мы и наши друзья по всей стране начали долгое противостояние», — сказал адвокат задержанных беженцев Джекки Эспозито.

Протестующие против ужесточения миграционной политики в городах США.

Акция протеста в аэропорту Чикаго после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Нью-Йорка после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Нью-Йорка после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Чикаго после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Нью-Йорка после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Американец иранского происхождения Хоссейн Хошбахти рассказывает о брате из Ирана — обладателе грин-карты США, которому запретили въезд в страну в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Нью-Йорка после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Лос-Анджелеса после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Чикаго после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Нью-Йорка после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Чикаго после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Далласа после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Далласа после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Чикаго после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Лос-Анджелеса после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Лос-Анджелеса после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Лос-Анджелеса после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Лос-Анджелеса после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Акция протеста в аэропорту Лос-Анджелеса после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Gazeta.ru

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