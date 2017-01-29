Канада приветствует беженцев всех вероисповеданий, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на фоне недавнего указа американского президента Дональда Трампа.

"Тем, кто бежит от преследования, террора и войны, — канадцы приветствуют вас вне зависимости от вашей религии. Многообразие — это наша сила. Добро пожаловать в Канаду", — написал Трюдо в своем Twitter.

Трамп в пятницу подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным агентства Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

РИА Новости