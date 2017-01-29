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В мире

Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей» 29.01.2017 14:37

Популярная певица Рианна назвала Дональда Трампа «аморальной свиньей».

«Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое (тут Рианна использует сокращение BS от ругательного слова — ред.)», — написала она в Twitter.

Судя по всему, возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны. В частности, его указом ограничен въезд в страну держателям грин-кард из семи ближневосточных стран. Также он распорядился начать строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Сама Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти — ред.) родилась на Барбадосе, но в 16 лет переехала в США, чтобы построить карьеру в шоу-бизнесе. Певица принимала участие в акции протеста у башни Трампа в Нью-Йорке после его инаугурации.

РИА Новости

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