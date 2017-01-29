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В мире

Спасатели обнаружили затонувшее в водах Малайзии судно 29.01.2017 14:03

Спасатели обнаружили затонувшее в водах Малайзии судно, на котором находились китайские туристы и несколько выживших, дрейфовавших в море.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Генеральное консульство КНР в Кота-Кинабалу.

Судно было объявлено пропавшим после отплытия от Кота-Кинабалу к популярному у туристов острову Менгалум, который находится в 60 км к западу от Малайзии. По данным малайзийского агентства по обеспечению судоходства (MMEA): на борту находился 31 человек, 28 из них из Китая.

Ранее сообщалась, что операция по спасению в зоне поиска в 400 морских миль задерживается из-за плохой погоды.

РБК

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