Главы ряда крупнейших американских компаний присоединились к критике указа президента США Дональда Трампа о беженцах, сообщает Mashable.

"Apple не смогла бы существовать без иммигрантов, а не то что процветать и развиваться, как это происходит сейчас", — цитирует издание главу корпорации Apple Тима Кука.

Кук отметил, что некоторых сотрудников новый указ Трампа коснулся напрямую и компания сделает все, чтобы помочь им. По словам главы Apple, корпорация уже связалась с Белым домом и попыталась объяснить, каким негативным будет эффект от указа.

Глава Uber Трэвис Каланик также выразил обеспокоенность политикой президента и заявил, что его сотрудники попали под удар. По словам Каланика, указ коснулся "тысяч водителей".

К критике присоединились и руководитель Netflix Рид Хэйстингс, и глава Twitter Джек Дорси, которые заявили, что их компании стали успешнее от того, что в них работают иммигранты. Дорси отметил, что новый указ вредит экономике и не гуманен.

Ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг отметил, что "США – это нация переселенцев" и следует гордиться этим.

Президентский указ приостанавливает на 120 дней прием беженцев в США, а размещение беженцев из Сирии запрещает на неопределенный срок. Кроме того, ужесточаются правила въезда в страну, а въезд из некоторых стран с преимущественно мусульманским населением приостанавливается на 90 дней. По данным Рейтер, речь идет о Ираке, Иране, Сирии, Судане, Йемене, Ливии и Сомали.

РИА Новости