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В мире

Дочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа - ФОТО 28.01.2017 12:16

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия присоединилась к протестам против строительства нефтепровода Dakota Access, сообщает Daily Mail.

В начале недели она побывала на ежегодном кинофестивале "Сандэнс" (Sundance) в Юте, где вместе с сотней других участников акции протестовала против подписанных нынешним американским лидером Дональдом Трампом указов о возобновлении строительства трубопровода, пишет издание.

По словам американской актрисы Шейлин Вудли, она была "поражена", когда увидела Малию, самостоятельно пришедшую на митинг. Как отметила Вудли, во время президентства Барак Обама не сделал достаточно для того, чтобы остановить строительство нефтепровода полностью.

Как отмечает издание, дочери Обамы 18 лет, в этом году она планирует поступать в Гарвард.

Ранее Трамп подписал указ о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов — Keystone и Dakota Access, от которых ранее  отказался его предшественник.

Активисты, выступающие против строительства Dakota Access в Северной Дакоты, опасаются, что этот проект негативно скажется на качестве питьевой воды и приведет к "осквернению священных земель" индейцев. Маршрут пролегает по территории штатов Северная и Южная Дакота, Айова и Иллинойс. В декабре 2016 года власти США пошли навстречу многомесячным протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. В ходе протестов в разное время были задержаны, а затем отпущены около 600 человек.

РИА Новости

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