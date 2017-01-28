Президент Мексики Энрике Пенья Ньето договорился в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом не обсуждать публично тему оплаты строительства стены на границе между странами, говорится в совместном коммюнике, которое распространили правительство Мексики и Белый дом.

Отмечается, что "оба президента признали свои ясные и громогласные расхождения позиций по этой столь щепетильной теме" и договорились разрешить разногласия в рамках обсуждения двусторонних отношений.

Подчеркивается, что разговор Пенья Ньето и Трамп получился "конструктивным и продуктивным", они намерены продолжать диалог для укрепления стратегических и экономических отношений.

Также лидеры обсудили "тему торгового дефицита США с Мексикой, важность дружбы двух наций и необходимость совместной работы по сдерживанию наркотрафика и нелегального оборота оружия".

На этой неделе Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции. Все работы будут выполняться за счет бюджета США, а в дальнейшем Мексика должна будет компенсировать расходы.

Пенья Ньето осудил решение нового лидера США и в очередной раз заявил, что его страна ничего не будет платить. После этого Трамп предложил отменить визит в Вашингтон мексиканского лидера. Пенья Ньето, в свою очередь, так и поступил, отменив поездку.

РИА Новости