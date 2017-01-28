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В мире

Ким Чен Ын заглянул в будущее Пхеньяна - ФОТО 28.01.2017 11:59

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил строительство улицы Рёмён в Пхеньяне и призвал рабочих завершить проект до Дня Солнца (15 апреля — день рождения Ким Ир Сена), передает северокорейское агентство ЦТАК.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что проект демонстрирует непоколебимую духовную силу корейцев, своими руками строящих рай на Земле. Также он подчеркнул, что стройка проходит на фоне злобных военных и экономических происков врагов, но санкции и подавление никогда не смогут остановить победоносное шествие армии и народа страны.

Как ведется строительство второй пхеньянской улицы с высотными домами, и как выглядит образцовая квартира, в которой побывал северокорейской лидер.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: «Газета.Ru»

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