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В мире

Огромный астероид может упасть на Землю и вызвать цунами 28.01.2017 11:38

Появилось очередное тревожное предупреждение об угрозе столкновения крупного астероида с Землей. 

Как сообщает Daily Mail, катастрофа глобального масштаба может произойти 16 февраля.

Именно в этот день в планету может врезаться обнаруженное специалистами NASA в 2016 году небесное тело под кодом 2016 WF9, размеры которого составляют от 500 метров до километра в поперечнике. С таким заявлением выступил астроном Дамир Демин, который утверждает, что астероид несется прямо к Земле.

По его словам, при столкновении с планетой возникнет гигантская волна "мегацунами" и погибнут целые города, но NASA замалчивает опасность. Астроном также утверждает, что объект WF9 в октябре покинул систему Нибиру.

Между тем в NASA утверждают, что астероид пройдет в 51 миллионе километров от Земли и в обозримом будущем не будет представлять опасности для нашей планеты.

RG.Ru

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