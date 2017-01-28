Экстремал из Швеции Дэниел Бодин стал первым человеком в мире, который смог сделать двойное сальто назад на снегоходе.

Об этом сообщается на сайте Red Bull.

Спортсмен признался, что он больше двух лет мечтал выполнить этот трюк, и теперь не может поверить, что ему это наконец удалось. Бодин также рассказал, что последние несколько месяцев целиком и полностью посвятил подготовке.

"Все остальное пришлось поставить на паузу", — сообщил экстремал.

Бодин не в первый раз удивляет поклонников экстремального спорта и пользователей Youtube своими безумными трюками. Так, в 2013-м он прыгнул на снегоходе с лыжного трамплина и пролетел 66 метров.

РИА Новости