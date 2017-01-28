Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали запланированную телефонную беседу.

Об этом сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

При этом он разместил фотографию, на которой в Овальном кабинете Белого дома запечатлены Трамп за рабочим столом, разговаривающий по телефону, а вокруг него — вице-президент США Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс и ключевой политический советник нового американского лидера Стивен Бэннон.

С российской стороны в переговорах участвует только глава государства.

Спайсер также уточнил, что телефонный разговор Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, предшествовавший беседе с Путиным, длился 45 минут.

Это третий из пяти запланированных на 28 января разговоров президента США с зарубежными лидерами. Перед беседой с Путиным американский лидер пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. Также он поговорит с президентом Франции Франсуа Олландом и австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом.

Переговоры российского и американского лидеров стали первыми после официального вступления Трампа в должность главы государства; до инаугурации лидеры имели возможность пообщаться один раз по телефону.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин намерен поздравить Трампа со вступлением в должность. Кроме того, в ходе разговора планируется обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений. Однако, по словам Пескова, «ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится».

Росбалт