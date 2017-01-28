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В мире

Против миграционной политики Трампа выступили 11 Нобелевских лауреатов 28.01.2017 10:00

Одиннадцать лауреатов Нобелевской премии и тысячи представителей научного сообщества поставили свои подписи под петицией против решения президента США Дональда Трампа приостановить принятие США беженцев из ряда стран, в том числе Сирии, а также ввести временные ограничения на въезд в США, сообщает Washington Post.

Петиция против президентского указа начала циркулировать в интернете еще в четверг, за сутки до подписания Трампом указа, когда стала появляться информация о его ожидаемом содержании. К настоящему времени под ней подписались 11 лауреатов Нобелевской премии, число ее сторонников стремительно растет, пишет издание.

В числе подписавшихся под документом — лауреат Нобелевской премии по экономике 2012 года профессор Стэнфордского университета Элвин Рот, профессор Гарвардского университета Эрик Маскин, лауреат Нобелевской премии по экономике Юджин Фама, лауреат Нобелевской премии по медицине 2014 года норвежский ученый Эдвард Мозер, лауреат Нобелевской премии 1995 года биолог Эрик Вишаус и другие нобелевские лауреаты, члены Академии наук, ученые и студенты престижных вузов.

Авторы петиции считают действия президента "дискриминационными" и "вредными" для национальных интересов США. "Указ направлен против большой группы иммигрантов и неиммигрантов на основе страны их происхождения, большинство из которых — страны с большинством мусульманского населения. Это большой шаг в сторону установления жесткого расового и религиозного отбора, о котором говорилось во время президентской кампании", — отмечают авторы петиции. Они не выдвигают каких-либо конкретных требований, заявляя, что просто хотят, чтобы была услышана их "озабоченность" и решительное несогласие с президентским указом.

Как отмечает издание, в научных кругах есть опасения о том, что в связи с указом многие ученые из-за рубежа намерены бойкотировать американские научные конференции, а иностранные студенты опасаются, что в будущем могут столкнуться с проблемами при возвращении в США для продолжения учебы или научной работы.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

РИА Новости

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