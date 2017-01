Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter обрушился с критикой на издания The New York Times и The Washington Post.

"Теряющая популярность The New York Times ошибалась насчет меня с самого начала.

Они утверждали, что я проиграю праймериз, а затем и выборы. Фейковые новости!"

The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2017

Репортажи обо мне в The New York Times и The Washington Post были настолько несправедливыми и злобными, что NYT пришлось извиняться перед своей уменьшающейся аудиторией.

Thr coverage about me in the @nytimes and the @washingtonpost gas been so false and angry that the times actually apologized to its..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2017

Они были неправы насчет меня с самого начала и до сих пор не изменили свою позицию. Они ее никогда не изменят. Это непорядочно".

...dwindling subscribers and readers.They got me wrong right from the beginning and still have not changed course, and never will. DISHONEST — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2017

В своем микроблоге Трамп часто критиковал ведущие американские медиа. При этом под огонь критики попадали не только печатные издания, но и крупнейшие телеканалы.

Ранее советник Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что американские СМИ "должны помаликвать", поскольку им не удалось предсказать исход президентских выборов.

РИА Новости