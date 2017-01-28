Компания Google в срочном порядке возвращает в американские офисы из загранкомандировок своих сотрудников иностранного происхождения после подписания президентом США Дональдом Трампом указа об ужесточении правил въезда в Соединенные Штаты, передает агентство Блумберг.

Новый указ может отразиться на судьбе около 100 сотрудников корпорации, которые работают в подразделениях компании в США, но в данный момент находятся за рубежом в командировках или в частных поездках. Речь идет о сотрудниках родом из семи мусульманских стран, упоминавшихся в указе президента, все они имеют действующие американские визы.

По словам соучредителя юридической фирмы Benach Collopy, специализирующейся на миграционном законодательстве, Ава Бенак (Ava Benach), пока не ясно, как на практике указ Трампа отразится на гражданах мусульманских стран, у которых уже открыта рабочая виза или есть действующий вид на жительство в США.

"Больно видеть ту цену, которую должны заплатить за этот указ лично наши коллеги", — говорится в общении генерального директора Google Сундар Пичаи к сотрудникам компании.

По данным источника в компании, некоторые из сотрудников попытались вернуться в США до того, как указ вступил в силу. Руководство призвало всех сотрудников, оказавшихся за рубежом, обратиться к подразделениям компании по безопасности, поездкам и иммиграции за помощью.

"Мы обеспокоены влиянием этого указа и любых инициатив, которые смогут ввести ограничения для сотрудников Google и их семей или поставят барьеры для привлечения в США великих талантов", — заявила представитель корпорации.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

РИА Новости