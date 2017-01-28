USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
В мире

Google отзывает сотрудников из командировок после указа о въезде в США 28.01.2017 20:24

Компания Google в срочном порядке возвращает в американские офисы из загранкомандировок своих сотрудников иностранного происхождения после подписания президентом США Дональдом Трампом указа об ужесточении правил въезда в Соединенные Штаты, передает агентство Блумберг.

Новый указ может отразиться на судьбе около 100 сотрудников корпорации, которые работают в подразделениях компании в США, но в данный момент находятся за рубежом в командировках или в частных поездках. Речь идет о сотрудниках родом из семи мусульманских стран, упоминавшихся в указе президента, все они имеют действующие американские визы.

По словам соучредителя юридической фирмы Benach Collopy, специализирующейся на миграционном законодательстве, Ава Бенак (Ava Benach), пока не ясно, как на практике указ Трампа отразится на гражданах мусульманских стран, у которых уже открыта рабочая виза или есть действующий вид на жительство в США.

"Больно видеть ту цену, которую должны заплатить за этот указ лично наши коллеги", — говорится в общении генерального директора Google Сундар Пичаи к сотрудникам компании.

По данным источника в компании, некоторые из сотрудников попытались вернуться в США до того, как указ вступил в силу. Руководство призвало всех сотрудников, оказавшихся за рубежом, обратиться к подразделениям компании по безопасности, поездкам и иммиграции за помощью.

"Мы обеспокоены влиянием этого указа и любых инициатив, которые смогут ввести ограничения для сотрудников Google и их семей или поставят барьеры для привлечения в США великих талантов", — заявила представитель корпорации.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

РИА Новости

1408количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Кыванч Татлытуг вступился за супругу, оскорбленную пользователями Instagram – ФОТОУчастница шоу «Холостяк» снялась в клипе Намика Гарачухурлу – ФОТО – ВИДЕООгромный астероид может упасть на Землю и вызвать цунамиНадежда Савченко подключилась к защите Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева – ФОТОДочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа - ФОТОЛиндси Лохан погостила у Эрдогана - ФОТОПожар в жилом доме на улице «Советская» потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОКим Чен Ын заглянул в будущее Пхеньяна - ФОТОЦукерберг раскритиковал Трампа за его указ о беженцахТрамп: у нас могут не сложиться хорошие отношения с Путиным

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 января20:24 Google отзывает сотрудников из командировок после указа о въезде в США20:00 «Интер» громит «Кяпяз»19:11 Парламенты 54 стран будут отмечать 25-летие Ходжалинской резни18:45 Роман Григорчук: «Конечно же, мы хотим взять нападающего, который умеет забивать»18:30 Вице-премьер: «Общество находится на пороге серьезных реформ»18:25 Самир Аббасов: «Гол мы забили, но очень быстро и пропустили»18:16 Зимняя сказка: Природа Азербайджана, окутанная белым платком - ФОТОРЕПОРТАЖ17:52 «Габала» потеряла очки в первом матче после зимнего перерыва17:45 Тарифы для участия во вступительных экзаменах в Азербайджане включены в список регулируемых государством услуг17:36 Полина Рагимова набрала 30 очков17:29 Мэр Берлина обратился к Трампу: «Дорогой мистер президент, не стройте эту стену!»17:20 Али Ахмедов: «Распоряжение президента касательно Джоджуг Мерджанлы – предвестник великих событий»17:11 В Баку состоится вечер ансамбля «Сувар» - ФОТО17:01 В YARAT будет представлен фильм «Марьям»16:50 AZAL продолжит выполнять полеты в Гянджу и Габалу