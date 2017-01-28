USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
В мире

Президент Мексики направит $47,5 млн на защиту мексиканских мигрантов в США 28.01.2017 07:00

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето принял решение направить дополнительно 1 миллиард песо (примерно 47,5 миллионов долларов) на мероприятия по защите мексиканских мигрантов в США в условиях ужесточения отношений двух стран, сообщил в пятницу глава сената Мексики Пабло Эскудеро.

"Президент дал указания министру финансов направить 1 миллиард песо на консульскую помощь, защиту наших мигрантов, также он сказал, что, если понадобится больше средств, они будут выделены", — заявил Эскудеро после встречи сенаторов с Пеньей Ньето в его официальной резиденции. Основной темой беседы были консультации по возможным действиям Мексики в условиях обострения отношений с США после прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа.

Скорее всего, эти средства будут выделены из сэкономленных за счет отказа от строительства нового здания Национального избирательного института, пояснил сенатор. Экономия от этого решения составила чуть более 1 миллиарда песо.

По словам главы сената, парламентарии намерены теперь плотно работать с МИД Мексики. "Он (президент) попросил, чтобы в палате депутатов и сенате были созданы группы законодателей, которые могли бы действовать совместно с исполнительной властью в выработке государственной политики и конкретных мер, чтобы определить, куда нам двигаться", – сказал Эскудеро.

Отношения давних партнеров США и Мексики обострились после прихода к власти Трампа, известного своей антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность он отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать. В итоге планировавшаяся на 31 января встреча двух президентов была отменена.

РИА Новости

302количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Решение Трампа ограничить въезд мусульман в США не коснется граждан Азербайджана – КАРТАТрадиционная азербайджанская свадьба: история любви читателей российского «HELLO» Али и Айнуры – ФОТОБрэдли Купер сопроводил беременную Ирину Шейк на УЗИ – ФОТООпубликовано видео спасения водителем «BakuBus» жизни пассажира - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Сети опубликованы фото лесбийских утех актрисы Кристен Стюарт – ФОТОВладелец Eleven Джамиль Гусейнов спародировал повара Нусрета Гёкче – ВИДЕОВ Баку избили и ограбили невестку Самед бека Мехмандарова – ФОТОРодственники покончившего с собой психолога: «Он часто говорил окружающим, что умрет» - ФОТОСкончался директор школы №171, ставшей объектом проверки в программе «Yoxlama» - ВИДЕОВ Венеции утонул беженец на глазах у туристов, которые снимали его на камеру - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 января08:00 Вице-президент США присоединится к телефонным переговорам Трампа и Путина07:00 Президент Мексики направит $47,5 млн на защиту мексиканских мигрантов в США06:10 Белый дом назвал время телефонных переговоров Путина и Трампа06:00 Трамп прекратил программу приема сирийских беженцев05:47 Мексиканские губернаторы и мэры отправили Трампу фото с поднятыми кулаками05:15 Пол Райан и Митч Макконнелл выступили против снятия санкций с России04:43 Трамп: христиане из Сирии будут в приоритете при приеме беженцев в США04:11 Турция угрожает отказаться от договора с Евросоюзом о мигрантах03:38 В Средиземном море спасли около тысячи мигрантов03:09 Трамп: у нас могут не сложиться хорошие отношения с Путиным02:38 В результате лесных пожаров в Чили погибли десять человек02:05 Самолет ВВС Канады потерпел крушение в центре страны01:33 Трамп: говорить о снятии санкций c России пока рано01:00 Британия будет настаивать на сохранении санкций против России, заявила Мэй00:30 Мексика и США договорились не обсуждать публично оплату строительства стены