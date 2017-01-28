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В мире

Трамп прекратил программу приема сирийских беженцев 28.01.2017 06:00

Президент США Дональд Трамп полностью прекратил программу приема в США беженцев из Сирии.

"Нижеследующим провозглашаю, что въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, и замораживаю любой подобный въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения… позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", — говорится в опубликованном указе Трампа.

При этом в указе нет упоминаний о том, что Трамп запретил въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, как писали СМИ со ссылкой на администрацию. Трамп не упоминает также о "безопасных зонах" в Сирии, о создании которых он говорил на этой неделе.

РИА Новости

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