Около тысячи мигрантов, пытавшихся на надувных лодках добраться из Африки к берегам Европы, были спасены в пятницу в Средиземном море.

Всего за последние сутки были осуществлены девять поисково-спасательных операций, в которых приняли участие корабли и катера итальянской службы береговой охраны, а также суда ряда международных неправительственных организаций.

На одной из лодок было обнаружено тело умершего беженца. По официальным данным МВД Италии, за минувший год в страну по Средиземному морю прибыло рекордное количество мигрантов - более 181 тысячи человек.

РИА Новости