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В мире

В результате лесных пожаров в Чили погибли десять человек 28.01.2017 02:38

В результате лесных пожаров в чили погибли по меньшей мере десять человек, сообщает CNN.

Отмечается, что пожары продолжаются на территории, в три раза превосходящей по площади Нью-Йорк.

«Мы никогда не видели ничего подобного, никогда в истории Чили», — заявил президент Мишель Бачелет.

По предварительным данным, большинство погибших — пожарные.

Ранее в стране было объявлено чрезвычайное положение, на помощь коллегам прибыли пожарные из США, Франции, Перу и Мексики. По состоянию на 25 декабря в Чили было зафиксировано 85 пожаров на территории в 190 тыс. га, более 30 из них не контролируются.

Gazeta.ru

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