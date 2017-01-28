В результате лесных пожаров в чили погибли по меньшей мере десять человек, сообщает CNN.

Отмечается, что пожары продолжаются на территории, в три раза превосходящей по площади Нью-Йорк.

«Мы никогда не видели ничего подобного, никогда в истории Чили», — заявил президент Мишель Бачелет.

По предварительным данным, большинство погибших — пожарные.

Ранее в стране было объявлено чрезвычайное положение, на помощь коллегам прибыли пожарные из США, Франции, Перу и Мексики. По состоянию на 25 декабря в Чили было зафиксировано 85 пожаров на территории в 190 тыс. га, более 30 из них не контролируются.

Gazeta.ru