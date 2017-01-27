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В мире

СМИ рассказали, сколько нелегальных голосов получила Клинтон на выборах 27.01.2017 23:59

Бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клитон получила на выборах более 800 тысяч голосов от избирателей, не являющихся американцами, сообщает газета Washington Times со ссылкой на исследование политолога университета Old Dominion в штате Вирджиния.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что миллионы людей проголосовали на выборах президента незаконно. Однако, как пишет газета, количество нелегальных голосов, отданных за Клинтон, составило 834 тысячи, а не пять миллионов, как заявлял Трамп.

По данным исследователя, из 20 миллионов человек, проживающих в США без гражданства, 6,4% голосовали на выборах в ноябре прошлого года. Он утверждает, что 81% из этих нелегальных голосов были отданы за Клинтон.

Таким образом, эти голоса, вероятно, помогли Клинтон одержать победу в одном из штатов или же улучшили ее результат.

Официальные итоги выборов утверждены легислатурами штатов и конгрессом США. Трамп стал победителем, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и проиграв Хиллари Клинтон с отрывом более чем в 2 миллиона голосов избирателей. Ответственные за проведение выборов власти штатов не выявили массовых нарушений на президентских выборах. Заявляя о фальсификациях, Трамп идет вразрез не только с мнением штатов, но и подавляющего большинства представителей обеих партий, которые сочли выборы честными.

РИА Новости

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