Соединенные Штаты уважают право Великобритании на самоопределение, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Мы уважаем суверенитет британского народа и его право на самоопределение", — сказал Трамп. По словам президента, две страны связывают "особые отношения", которые "никогда не были крепче, чем сейчас".

Трамп и Мэй вышли на встречу с журналистами после переговоров, перед началом которых они предстали перед вспышками фотокамер на фоне каменного бюста Уинстона Черчилля. В ходе фотосессии Трамп заявил, что это честь для него – быть на фоне выдающего лидера Великобритании.

Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, который посетил США после инаугурации Трампа.

В прошлом году британцы проголосовали на референдуме за выход из ЕС.

РИА Новости