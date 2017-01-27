ВМС Украины на официальной странице в фейсбуке опубликовали сообщение об обстреле российскими военнослужащими водолазного судна «Почаев».

«В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, без доказательств и обоснований, у нас есть что показать читателям — следы от снайперских пуль на рубце водолазного судна «Почаев», — говорится в тексте сообщения.

Также упоминается заявление представителя руководства российских силовых структур об обстреле с «Почаева» буровой платформы «Черноморнефтегаза».

Gazeta.ru