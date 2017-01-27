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В мире

Биологи впервые создали эмбрион из клеток человека и свиньи 27.01.2017 10:41

Ученые в США впервые создали зародыш организма, в котором сочетаются клетки человека и свиньи.

Об этом сообщила газета Washington Post.

В эксперименте использовался свиной зародыш, в который были внедрены стволовые клетки человека. Затем зародыш подсадили свиноматке и позволили ему нормально развиваться. Спустя некоторое время стволовые клетки в нем преобразовались в клетки, которые предшествуют различным видам тканей, в том числе сердца, печени и нейронов.

В науке организмы, сочетающие клетки человека и животных, называют химерами. В данном случае, по словам авторов эксперимента, результат оставлял желать лучшего, но все же был самым успешным на сегодняшний день опытом, крупным шагом к получению зародышей животных с функционирующими человеческими органами.

Конечная цель исследований заключается в выращивании органов, пригодных для пересадки больным людям. Орган, выращенный из этих клеток, будет иметь меньше шансов на отторжение организмом данного человека, ведь он изначально будет создан из его ДНК.

Весной прошлого года радиостанция NPR уже сообщала о подобных экспериментах. Она тогда указывала, что на государственном уровне такие работы в Америке пока запрещены по этическим соображениям, действует мораторий на их финансирование, а исследования проводятся на частные деньги.

ТАСС

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