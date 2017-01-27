USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
В мире

Трамп поговорил с президентом Мексики после отмены двусторонней встречи 27.01.2017 22:02

Президент США Дональд Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето после отмены двусторонней встречи, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

На этой неделе Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции. Трамп настаивает, что Мексика заплатит за это строительство. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето несколько раз повторял, что Мексика не собирается платить за стену. Тогда Трамп написал в Twitter, что в таком случае лучше отменить готовящийся визит Пенья Ньето в Вашингтон. Президент Мексики отменил визит.

Строительство стены, за которую "заплатит Мексика", является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

РИА Новости

289количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Решение Трампа ограничить въезд мусульман в США не коснется граждан Азербайджана – КАРТАТрадиционная азербайджанская свадьба: история любви читателей российского «HELLO» Али и Айнуры – ФОТОБрэдли Купер сопроводил беременную Ирину Шейк на УЗИ – ФОТООпубликовано видео спасения водителем «BakuBus» жизни пассажира - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Сети опубликованы фото лесбийских утех актрисы Кристен Стюарт – ФОТОВладелец Eleven Джамиль Гусейнов спародировал повара Нусрета Гёкче – ВИДЕОРодственники покончившего с собой психолога: «Он часто говорил окружающим, что умрет» - ФОТОВ Баку избили и ограбили невестку Самед бека Мехмандарова – ФОТОВ Венеции утонул беженец на глазах у туристов, которые снимали его на камеру - ВИДЕОСкончался директор школы №171, ставшей объектом проверки в программе «Yoxlama» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 января23:59 СМИ рассказали, сколько нелегальных голосов получила Клинтон на выборах23:27 США уважают право Великобритании на самоопределение, заявил Трамп23:02 ВМС Украины обвинили Россию в обстреле судна22:40 Маккейн пообещал затруднить Трампу процесс снятия санкций с России22:20 Шахин Исмайлов: Распоряжение Президента Азербайджана еще больше воодушевило нашу молодежь22:02 Трамп поговорил с президентом Мексики после отмены двусторонней встречи21:39 Али Гасанов: «Вопрос о возвращении тела нашего солдата находится под контролем главы государства»21:19 В БМЦМ прошла презентация изданного на грузинском языке дастана «Кероглу»21:03 МИД Дании создаст должность «диджитал-посла»20:53 Надежда Савченко подключилась к защите Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева – ФОТО20:45 Пожар в жилом доме на улице «Советская» потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО20:44 Участница шоу «Холостяк» снялась в клипе Намика Гарачухурлу – ФОТО – ВИДЕО20:35 Али Гасанов: «Если претензии будут основательными, то будет дана реакция»20:20 Армения намерена взять у России новый кредит на вооружение20:08 Программа Təməl: Кто же этот азербайджанский ученый с самым высоким в мире индексом H – ВИДЕО