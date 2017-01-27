Президент США Дональд Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето после отмены двусторонней встречи, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

На этой неделе Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции. Трамп настаивает, что Мексика заплатит за это строительство. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето несколько раз повторял, что Мексика не собирается платить за стену. Тогда Трамп написал в Twitter, что в таком случае лучше отменить готовящийся визит Пенья Ньето в Вашингтон. Президент Мексики отменил визит.

Строительство стены, за которую "заплатит Мексика", является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

РИА Новости