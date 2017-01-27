В Большом канале итальянской Венеции утонул беженец из Гамбии, пока туристы снимали его на смартфоны и смеялись.

Как сообщает Independent, по этому факту было начато расследование. Известно, что 22-летний беженец Патех Сабалли пытался выплыть в канале, вокруг него было много людей, которые кричали в его адрес расистские фразы и смеялись. Кто-то крикнул утопающему: "Давай, отправляйся домой!".

Молодому человеку бросили три спасательных круга, но он не смог доплыть до них. Никто из толпы не нырнул в воду, чтобы спасти человека. В результате Сабалли утонул.

"Я не хочу никого обвинять, но, может, можно было сделать что-то еще, чтобы спасти его", — сказал руководитель местной ассоциации итальянских спасателей Дино Бассо.

КП