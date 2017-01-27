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В мире

МИД Дании создаст должность «диджитал-посла» 27.01.2017 21:03

Дания отправит первых в мире «диджитал-послов» в компании Google, IBM, Apple и Microsoft.

Об этом министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен рассказал Politiken.

«Эти компании стали сравнимы с народами, и мы должны сотрудничать с ними. Они влияют на Данию так же, как и все страны», – заявил Самуэльсен.

Экономическая мощь и влияние некоторых компаний на экономику Дании может быть сильнее, чем влияние тех стран, с которыми у королевства есть «классические дипломатические связи», сообщил он. При этом Дания не будет отказываться от дипломатических отношений со странами, уточнил Самуэльсен.

Цель «диджитал-послов» – сделать Данию привлекательной для зарубежных инвестиций.

Представители датского филиала Microsoft приветствовали отправку дипломатов, но не согласились с тем, что их компания сравнима с нацией.

19 января Facebook объявил, что построит новые дата-центры в Дании. Этому предшествовали три года переговоров и подготовки.

Republic.ru

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