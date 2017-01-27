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В мире

Телеведущего в США уволили после грубого высказывания о советнице Трампа 27.01.2017 08:00

Ведущего утреннего шоу на телеканале Fox Майка Джеррика уволили после фразы о том, что советница президента США Келлиэнн Конуэй "несёт чушь".

Так ведущий прокомментировал слова Конуэй об "альтернативных фактах", которые, по её мнению, озвучивает новый пресс-секретарь Белого дома.

После фразы ведущего на съёмочной площадке раздался смех, и только после этого Джеррик извинился.

Известно, что ведущий проработал на телевидении более 30 лет. Утреннее шоу приостановили на неопределённый срок.

Напомним, ранее Келлиэнн Конуэй в интервью американскому телеканалу NBC назвала альтернативными фактами слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что инаугурация Дональда Трампа собрала "самую большую аудиторию за всю историю".

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