Не менее двух человек погибли и еще 20 получили ранения разной степени тяжести при падении автобуса с крутого обрыва в ущелье на Западном берегу реки Иордан в Израиле.

Об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу.

Как отмечают медики, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что из-за сильного ветра автобус занесло в сторону, и он упал с высоты 70 метров. Доступ медицинских служб к месту аварии был затруднен.

"Нам пришлось десять минуть идти под дождем и по грязи пока мы наконец не дошли до автобуса. Мы попросили прислать вертолеты, чтобы госпитализировать раненых. К сожалению, по прибытии мы обнаружили нескольких жертв, они были без сознания, пульс у них не прощупывался. Другие получили ранения разной степени тяжести", — сказал помогавший медикам волонтер.

РИА Новости