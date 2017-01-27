USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
В мире

Габриэль сменил Штайнмайера в должности главы МИД Германии 27.01.2017 18:51

Министром иностранных дел Германии стал Зигмар Габриэль.

Его предшественник Франк-Вальтер Штайнмайер будет участвовать в выборах президента ФРГ, намеченных на 12 февраля.

Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), занимавший до настоящего времени пост министра экономики ФРГ, в пятницу, 27 января, вступил в должность главы МИД Германии.

Федеральное министерство экономики вместо Габриэля возглавит его соратница по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Бригитте Циприс (Brigitte Zypries), занимавшая должность парламентского статс-секретаря в этом ведомстве.

Предшественник Габриэля, Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), на выборах президента ФРГ 12 февраля выступит кандидатом от правящей «большой коалиции». Ожидается, что он будет избран на этот пост.

Deutsche Welle

148количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Решение Трампа ограничить въезд мусульман в США не коснется граждан Азербайджана – КАРТАБрэдли Купер сопроводил беременную Ирину Шейк на УЗИ – ФОТООпубликовано видео спасения водителем «BakuBus» жизни пассажира - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Сети опубликованы фото лесбийских утех актрисы Кристен Стюарт – ФОТОТрадиционная азербайджанская свадьба: история любви читателей российского «HELLO» Али и Айнуры – ФОТОВ Венеции утонул беженец на глазах у туристов, которые снимали его на камеру - ВИДЕОРодственники покончившего с собой психолога: «Он часто говорил окружающим, что умрет» - ФОТОВ Баку избили и ограбили невестку Самед бека Мехмандарова – ФОТОСкончался директор школы №171, ставшей объектом проверки в программе «Yoxlama» - ВИДЕОТрамп назвал Мадонну отвратительной

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 января19:35 Сотрудникам ГТК присвоены высшие специальные звания19:27 Представитель ЕС констатирует рост интереса к сотрудничеству со стороны Азербайджана19:23 Из горящего здания на «Советской» спасли трех человек - ФОТО - ВИДЕО19:16 В Баку вынесен приговор мужчине, который расправился с внуком, отрезав гениталии и задушив его19:13 Евросоюз предложит Азербайджану План действий на следующие три года19:05 Сотрудники Государственного таможенного комитета награждены орденами и медалями18:55 Ханлар Велиев: «Следствие по возбужденному в связи с апрельскими событиями уголовному делу продолжается»18:51 Габриэль сменил Штайнмайера в должности главы МИД Германии18:36 Сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены почетные звания18:34 Свидетель по «Делу Минсвязи»: Руководство министерства указывало нам компании – победители тендеров и завышало суммы работ18:20 Международный банк Азербайджана приостановил финансирование клуба «Интер»18:04 Обнародована статистика преступлений в рядах армии17:48 Анси Аголли: «Мы хорошо подготовились к матчу, и постараемся победить»17:40 Владелец Eleven Джамиль Гусейнов спародировал повара Нусрета Гёкче – ВИДЕО17:32 Каспар задействовал паром «Агдам» для перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту – ФОТО