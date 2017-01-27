Министром иностранных дел Германии стал Зигмар Габриэль.

Его предшественник Франк-Вальтер Штайнмайер будет участвовать в выборах президента ФРГ, намеченных на 12 февраля.

Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), занимавший до настоящего времени пост министра экономики ФРГ, в пятницу, 27 января, вступил в должность главы МИД Германии.

Федеральное министерство экономики вместо Габриэля возглавит его соратница по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Бригитте Циприс (Brigitte Zypries), занимавшая должность парламентского статс-секретаря в этом ведомстве.

Предшественник Габриэля, Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), на выборах президента ФРГ 12 февраля выступит кандидатом от правящей «большой коалиции». Ожидается, что он будет избран на этот пост.

Deutsche Welle