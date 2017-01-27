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В мире

Советник Трампа посоветовал СМИ «заткнуться» 27.01.2017 06:27

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью The New York Times заявил, что многие американские СМИ являются «оппозиционной партией» по отношению к новой администрации страны, и посоветовал им «заткнуться».

«СМИ должны стыдиться и чувствовать себя униженными, заткнуться и немного послушать», — сказал Бэннон.

Он также подчеркнул, что результат выборов главы государства в 2016 году оказался абсолютно неожиданным для американских СМИ, добавив, что их «унизительное поражение никогда не будет стерто» из истории.

«Здесь СМИ являются оппозиционной партией. Они не понимают эту страну. Они по-прежнему не понимают, почему Дональд Трамп является президентом США», — резюмировал советник.

Газета.ру

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