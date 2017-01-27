Как предполагается, произведение 44-го президента Соединённых Штатов будет стоить дороже, чем творение любого другого главы этой страны.

Руководитель издательской группы в агентстве International Creative Management, ICM Partners Эстер Ньюберг заявила, что 44-й президент США Барак Обама может получить за свои мемуары минимум $20 млн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

— Нет никаких сомнений в том, что воспоминания Обамы будут оценены дороже, чем любого другого президента, — отметила она.

Историк из Принстонского университета Джулиан Зелизер предположил, что Обаме за книгу предложат большую сумму, чем Биллу Клинтону или Джорджу Бушу — младшему. Как отмечается, последний получил $7 млн за "Ключевые решения". Книга была опубликована в 2010 году тиражом 2,6 млн экземпляров.