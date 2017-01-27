Группа бездомных людей разбила в здании лагерь и вывесила на фасаде дома плакат с надписью: "Американское антиправительство в изгнании".
Предположительно, нарушители планируют открыть в доме приют для бездомных.
В центральном районе Лондона британские активисты захватили дом российского миллиардера Андрея Гончаренко, который стоит 15 миллионов фунтов, сообщило Daily Mail.
— Гончаренко никогда не появлялся в списке Forbes, и источник его доходов остаётся неясным, — пишет издание.
По данным Daily Mail, среди захватчиков может находиться хакер, которому грозит 99 лет в американской тюрьме по обвинению в краже данных у ФРБ и НАСА.
Сообщается, что роскошное жилище на одной из самых дорогих улиц Великобритании пустовало с 2014 года — с того момента, как Гончаренко его приобрёл.
Дом был построен около 1825 года. До недавних пор в здании располагался испанский культурный центр, который в настоящее время переехал в другое место.