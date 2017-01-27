Группа бездомных людей разбила в здании лагерь и вывесила на фасаде дома плакат с надписью: "Американское антиправительство в изгнании".

Предположительно, нарушители планируют открыть в доме приют для бездомных.

В центральном районе Лондона британские активисты захватили дом российского миллиардера Андрея Гончаренко, который стоит 15 миллионов фунтов, сообщило Daily Mail.

— Гончаренко никогда не появлялся в списке Forbes, и источник его доходов остаётся неясным, — пишет издание.

По данным Daily Mail, среди захватчиков может находиться хакер, которому грозит 99 лет в американской тюрьме по обвинению в краже данных у ФРБ и НАСА.

Сообщается, что роскошное жилище на одной из самых дорогих улиц Великобритании пустовало с 2014 года — с того момента, как Гончаренко его приобрёл.

Дом был построен около 1825 года. До недавних пор в здании располагался испанский культурный центр, который в настоящее время переехал в другое место.