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В мире

США запланировали ввести 20%-й налог на импорт мексиканских товаров 27.01.2017 03:19

Строительство стены, которую американский президент Дональд Трамп намерен возвести на границе США и Мексики, возможно, будет финансироваться за счет 20%-го налога на импорт мексиканских товаров.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Трамп призывает к 20%-му налогу на импорт из Мексики, чтобы заплатить за стену на южной границе", - пишет Associated Press со ссылкой на Спайсера.

Спайсер отметил, что Трамп поделился этой идеей с республиканцами в Конгресса и хочет включить эту меру в общий пакет налоговых реформ. Он добавил, что обсуждение данного вопроса с конгрессменами продолжается, чтобы убедиться, что "план правильный".

Ранее президент США Трамп заявил, что если Мексика не собирается платить за строительство стены на границе, то лучше будет отменить предстоящий визит президента Мексики в США.

Позже президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о решении отменить встречу с Трампом, которая должна была пройти 31 января.

Накануне президент США подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Президент Мексики вслед за этим выразил сожаление таким решением Трампа и заявил, что его страна не будет ничего платить за стену.

Интерфакс

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