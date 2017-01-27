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В мире

Бывший узник концлагеря: Холокост может повториться в еще больших масштабах 27.01.2017 14:57

Человечество не застраховано от нового Холокоста, считает бывший узник нацистского концлагеря Эли Бузин.

О своих воспоминаниях он рассказал, выступая в женевском представительстве ООН накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января.

В свои девяносто лет бывший узник лагеря «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) Эли Бузин помнит все, что с ним произошло в далекой юности, когда фашисты захватили Польшу. Он помнит нечеловеческие условия, массовые убийства, голод, говорится в материале Радиослужбы ООН.

В 1940 году нацисты расстреляли его старшего брата. Публичная казнь была грозным предупреждением для всех, кто думал о побеге. По мнению Бузина, человечество и сегодня не застраховано от нового Холокоста. Более того, он считает, что насилие может быть еще более масштабным.

«Можно предположить, что наша жизнь, а тем более наше будущее сегодня в опасности. Все может повториться. Может, это будет происходить как-то по-другому, но, скорее всего, насилия будет еще больше, особенно, учитывая, что человечество обладает оружием массового уничтожения», - сказал Эли Бузин

«Это оружие может привести к большему числу жертв, чем это было в годы Второй мировой войны», - добавил он.

По мнению бывшего узника лагеря, религиозные экстремисты представляют сегодня наибольшую опасность для человечества. Он также считает угрозой все формы дискриминации и экономическое неравенство.

Несмотря на ужасы пережитого и опасения за будущее, Эли Бузин надеется, что силы добра одержат верх. В этом заключался главный посыл его выступления в женевском представительстве ООН на церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.

1news.az

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