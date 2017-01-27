Кандидат в президенты Франции, экс-премьер страны Франсуа Фийон заявил, что снимется с выборов в случае, если сам станет фигурантом расследования, уже открытого против его супруги.

В среду Национальная финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении Пенелопы Фийон по статьям о присвоении государственных средств и сокрытии этого преступления.

"Только одна вещь может помешать мне остаться кандидатом: если будет затронута моя честь, если против меня будет открыто расследование. Я всегда говорил, что не смогу претендовать на пост главы государства, если есть хоть какое-то свидетельство, что я преступил закон", — заявил Фийон в эфире телеканала TF1.

Скандал вокруг супруги экс-премьера начал разворачиваться в связи с публикацией сатирического издания Canard Enchaine. Согласно опубликованным данным, Пенелопа Фийон восемь лет получала деньги как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. В издании говорилось, что "нанимать членов семьи на различные должности в правительстве не противоречит закону в том случае, если это не является фиктивным местом работы". По данным газеты, прямых доказательств службы Пенелопы Фийон не приводится.

Фийон уже заявил, что его жена работает с ним "всегда, с первых выборов в 1980 году".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франции Франсуа Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона. Другой опрос общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировал победу Фийона во втором туре.

РИА Новости