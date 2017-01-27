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В мире

CNN: Трамп уволил высокопоставленных сотрудников госдепа 27.01.2017 02:20

Покинувшие госдепартамент США карьерные дипломаты ушли по просьбе администрации Дональда Трампа, а не из несогласия с его политикой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

"Они преданы госсекретарю, президенту и госдепартаменту. Нет никакой попытки проявить неуважение к президенту, они не увольняются и не бегут из отвращения. Это Белый дом наводит порядок", — прокомментировал собеседник телеканала.

Ранее СМИ сообщали, что ряд сотрудников госдепа ушли в отставку, поскольку не были согласны с внешнеполитическим курсом Дональда Трампа.

По данным CNN, в действительности Белый дом в письменной форме уведомил дипломатов, что более не нуждается в их услугах.

Так в администрации Трампа ответили на заявления чиновников об отставке, которые они по традиции подали новой президентской команде. В таких случаях Белый дом обычно не торопит с уходом и просит остаться на посту еще несколько месяцев, но в этот раз отставку принял незамедлительно.

Как написал в Twitter корреспондент CNN Джим Сьютто, администрация Трампа "уволила" дипломатов.

РИА Новости 

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