Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется на заключение нового торгового соглашения с США, соответствующего национальным интересам обеих стран.

"Новая торговая сделка между Британией и Америкой должна работать для обеих сторон, соответствовать национальным интересам обеих стран. Она должна помочь росту наших экономик и дать высококвалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места для рабочего класса в Британии и США", — сказала Мэй, выступая перед членами Республиканской партии в Филадельфии.

Мэй в ходе визита в США планирует в пятницу встретиться с новым президентом Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что одной из важнейших тем в свете предстоящего выхода Великобритании из ЕС станут перспективы заключения британо-американского соглашения о свободной торговле.

Трамп ранее заявлял, что готов заключить соглашение в кратчайшие сроки, однако в любом случае речь о соглашении не может идти до выхода Великобритании из ЕС, что, в свою очередь, не может произойти раньше, чем через два года.

РИА Новости