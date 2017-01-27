Посетителей ресторанов быстрого питания, расположенных на одном из этажей крупнейшего торгового центра в столице ОАЭ Абу-Даби "Яс молл", эвакуировали из-за небольшого пожара в кафе.

Об этом сообщает эмиратская электронная газета "Имарат аль-яум" со ссылкой на администрацию торгового центра.

Как уточняет издание, сотрудники службы гражданской обороны смогли быстро потушить пожар, в результате этого происшествия никто не пострадал.

Руководство магазина подчеркнуло, что эвакуация коснулась только посетителей этажа, где расположены кафе и рестораны, остальные отделы центра продолжили работать в прежнем режиме.

РИА Новости