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В мире

В конгрессе США заявили, что проведут расследование утечек секретных данных 26.01.2017 00:16

Расследование конгресса США по делу о так называемых "русских хакерах" будет включать в себя факты утечек секретной информации американской разведки, говорится в заявлении комитета по разведке палаты представителей.

"Запросы комитета (к разведсообществу США — ред.) включали и будут включать… возможные утечки секретной информации, относящейся к оценкам разведывательного сообщества по этим вопросам (кибератакам — ред.)", — говорится в заявлении.

Ранее в американских СМИ появлялись утечки из секретной части доклада спецслужб США относительно "попыток вмешательства России в выборы в США".

Ранее власти США обвинили Россию в кибератаках на компьютерные системы американских политических организаций с целью повлиять на результаты президентских выборов. В связи с этим администрация предыдущего президента Барака Обама ввела санкции против ряда российских организаций и физических лиц.

В Москве подобные обвинения отрицают и называют их бездоказательными. Президент США Дональд Трамп ранее обещал, что власти страны проведут новое расследование по делу хакеров. Одновременно этим же занимается комитет по разведке палаты представителей.

РИА Новости

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