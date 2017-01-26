Расследование конгресса США по делу о так называемых "русских хакерах" будет включать в себя факты утечек секретной информации американской разведки, говорится в заявлении комитета по разведке палаты представителей.

"Запросы комитета (к разведсообществу США — ред.) включали и будут включать… возможные утечки секретной информации, относящейся к оценкам разведывательного сообщества по этим вопросам (кибератакам — ред.)", — говорится в заявлении.

Ранее в американских СМИ появлялись утечки из секретной части доклада спецслужб США относительно "попыток вмешательства России в выборы в США".

Ранее власти США обвинили Россию в кибератаках на компьютерные системы американских политических организаций с целью повлиять на результаты президентских выборов. В связи с этим администрация предыдущего президента Барака Обама ввела санкции против ряда российских организаций и физических лиц.

В Москве подобные обвинения отрицают и называют их бездоказательными. Президент США Дональд Трамп ранее обещал, что власти страны проведут новое расследование по делу хакеров. Одновременно этим же занимается комитет по разведке палаты представителей.

РИА Новости