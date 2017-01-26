Викторию Нуланд, покидающую пост помощника госсекретаря США, сменит экс-посол США в Армении Джон Хефферн.

Агентство Associated Press уточняет, что помимо Нуланд внешнеполитическое ведомство покидают и несколько других помощников госсекретаря — Патрик Кеннеди, Джойс Барр и Мишель Бонд.

На своем посту Нуланд принимала активное участие в Евромайдане в Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года она раздавала протестующим на майдане Незалежности в Киеве угощение.

Российские СМИ сообщили, что это было печенье, однако сама Нуланд утверждает, что давала голодным людям бутерброды, причем не только протестующим, но и бойцам спецподразделения «Беркут».

После отставки госсекретаря Джона Керри обязанности главы Госдепартамента исполняет его бывший заместитель Томас Шэннон. На этот пост новым президентом Дональдом Трампом выдвинут бывший управляющий Exxon Mobile Рекс Тиллерсон, однако его кандидатура пока не утверждена в сенате.