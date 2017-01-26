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В мире

Энрике Пенья Ньето подтвердил, что Мексика ничего не заплатит за стену Трампа 26.01.2017 10:57

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето накануне вечером вновь заявил, что его страна ничего не будет платить за строительство стены на границе с США, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа.

«Я сожалею и осуждаю решение продолжить строить стену, которая в течение многих лет нас разделяет, Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену», — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации.

Глава Мексики подчеркнул, что решение о строительстве стены принимается в тот момент, когда его страна начинает переговоры с США по новым правилам сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции. «Эти переговоры очень важны для силы, уверенности и будущего нашей экономики и общества», — отметил он.

Пенья Ньето напомнил, что сейчас в США на переговорах находятся главы МИД и министерства экономики Мексики. «Основываясь на финальных выводах, которые представят находящиеся в Вашингтоне чиновники, и после предварительных консультаций с сенаторами и губернаторами, я должен буду принять решения о дальнейших наших шагах», — сказал мексиканский президент.

Он также сообщил, что отдал указание МИД усилить защиту соотечественников в США. «Наши 50 консульств превратятся в настоящих защитников прав мигрантов, правительство Мексики даст им поддержку и защиту. Где есть риск для мигранта, которому нужна поддержка, там мы и должны быть, там должна быть его страна», — подчеркнул Пенья Ньето.

Трамп ранее в выступлении перед сотрудниками министерства внутренней безопасности заявил, что намерен вскоре обсудить вопросы строительства стены на встрече с мексиканским лидером. Он не упоминал, что «Мексика заплатит за стену», однако в одном из последних интервью глава государства подтвердил, что сначала США сами построят стену, а потом будут требовать у соседей компенсацию. В указе Трампа источники финансирования не упоминаются.

Ранее Белый дом анонсировал на 31 января встречу Трампа с Пеньей Ньето в Вашингтоне для обсуждения будущего соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, иммиграции и безопасности на границе. В своем обращении Пенья Ньето никак не прокомментировал предстоящие переговоры, хотя источник Ассошиэйтед Пресс сообщил незадолго до обращения, что глава Мексики думает о возможности отмены этого визита после решения о начале строительства стены на границе.

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Трамп: Мексика заплатит за стену на границе

Ялчин Алиев, Г.Р.

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