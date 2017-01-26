Совет директоров журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» передвинул «часы Судного дня» на полминуты вперед и теперь до условной полуночи — конца света — остается две с половиной минуты.

Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной этого руководитель бюллетеня Рэйчел Бронсон назвала высказывания президента США Дональда Трампа об использовании ядерного оружия, его скептицизм по поводу изменения климата, а также развитие искусственного интеллекта и киберугрозы.

По ее словам, заслуживающими внимания факторами угрозы человечеству являются фейковые новости. Она привела в пример угрозу войной Израилю со стороны министра обороны Пакистана Хаваджа Мухаммада Асифа, после того как он прочитал фейковую новость о том, что Израиль угрожает Пакистану ядерным оружием.

Газета.ру