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В мире

«Часы Судного дня» перевели на полминуты вперед из-за слов Трампа 26.01.2017 22:26

Совет директоров журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» передвинул «часы Судного дня» на полминуты вперед и теперь до условной полуночи — конца света — остается две с половиной минуты.

Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной этого руководитель бюллетеня Рэйчел Бронсон назвала высказывания президента США Дональда Трампа об использовании ядерного оружия, его скептицизм по поводу изменения климата, а также развитие искусственного интеллекта и киберугрозы.

По ее словам, заслуживающими внимания факторами угрозы человечеству являются фейковые новости. Она привела в пример угрозу войной Израилю со стороны министра обороны Пакистана Хаваджа Мухаммада Асифа, после того как он прочитал фейковую новость о том, что Израиль угрожает Пакистану ядерным оружием.

Газета.ру

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