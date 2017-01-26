До девяти человек возросло число жертв сильных лесных пожаров, бушующих в центре и на юге Чили, сообщают местные власти.

Ранее сообщалось о шести погибших. Новые жертвы были обнаружены в административных областях Мауле и Био-Био. Как передает канал NTN24, сильно пострадал от огня городок Санта-Ольга в Мауле. Там сгорели порядка тысячи строений, в том числе казармы карабинеров и пожарных, школы, центр оказания медицинской помощи населению, промышленные объекты. Власти эвакуировали из Санта-Ольги 5 тысяч человек.

Президент Чили Мишель Бачелет поблагодарила в четверг Россию за помощь в тушении пожаров. "Мы принимаем великодушную помощь от российского правительства в виде самолета Ил-76 для борьбы с пожарами, кроме того, мы уже попросили помощи в виде вертолетов", – написала Бачелет в своем микроблоге в Twitter.

РИА Новости